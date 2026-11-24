PUBBLICITÀ

“A volte le parole non bastano, servono i colori”. È questo il motto che racchiude la filosofia di Diva Eventi Fuochi d’Artificio, storica azienda familiare di Villaricca, diventata negli anni un punto di riferimento nel settore della pirotecnica in Campania e in tutto il Sud Italia.

Una storia fatta di passione, sacrifici e tradizione, le cui radici affondano alla fine degli anni Settanta, quando il papà mosse i primi passi nel commercio di articoli pirotecnici. Dopo anni di esperienza e conoscenza del settore, nei primi anni Novanta decise di dare una svolta all’attività con l’apertura del punto vendita, trasformando una passione in una vera e propria realtà imprenditoriale.

PUBBLICITÀ

Oggi, accanto al padre, c’è il figlio che ha raccolto il testimone di famiglia contribuendo alla crescita e all’evoluzione dell’azienda. Anche il nome Diva nasconde una storia affettuosa: è un omaggio al loro amato cagnolino, un piccolo barboncino che ha portato gioia in famiglia, proprio come i colori e gli spettacoli pirotecnici portano emozioni nelle occasioni speciali.

Nel corso degli anni Diva Eventi ha saputo rinnovarsi, seguendo le nuove tendenze e ampliando costantemente il proprio assortimento. Dal Natale al Capodanno, dai compleanni alle lauree, dai battesimi alle comunioni, dai matrimoni fino ai gender reveal, l’azienda propone soluzioni per rendere indimenticabile ogni ricorrenza.

Il punto vendita di Corso Europa 301, a Villaricca, dispone di oltre 200 metri quadrati di esposizione, con un vasto assortimento di batterie, fontane, razzi, bengala e numerosi altri articoli pirotecnici. L’attività affianca inoltre la produzione e l’importazione alla vendita all’ingrosso e al dettaglio, rivolgendosi sia ai privati sia ai rivenditori e agli operatori del settore.

«Per noi la soddisfazione del cliente è importante, ma la sicurezza viene prima di tutto. I nostri prodotti sono certificati e conformi alle normative vigenti. Vogliamo che ogni persona possa festeggiare con serenità», raccontano Mimmo e Feliciano.

Una professionalità riconosciuta anche oltre i confini regionali, con clienti provenienti da diverse zone d’Italia. Scegliere Diva Eventi Fuochi d’Artificio significa acquistare direttamente da chi produce: senza intermediari, con prezzi di fabbrica e con la garanzia di articoli esclusivamente marcati CE, sicuri e conformi a tutte le normative vigenti, tutti di propria produzione, dalla fabbrica al consumatore.

Dopo quasi cinquant’anni di esperienza, Diva Eventi continua a portare avanti la propria missione: unire tradizione, qualità, convenienza e sicurezza, trasformando ogni festa in un momento da ricordare.

Diva Eventi Fuochi d’Artificio

📍 Corso Europa 301, Villaricca (NA), di fronte a Expert Mallardo

📞 Telefono e WhatsApp: 342 585 3937

Seguici sui social:

Facebook: https://www.facebook.com/divaeventivillaricca

Instagram: https://www.instagram.com/divaeventivillaricca

TikTok: https://www.tiktok.com/@fuochidartificiodiva

YouTube: https://www.youtube.com/@divaeventifuochidartificio

Per queste feste di Natale ci sono delle offerte che è possibile vedere in basso