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Un aiuto concreto alle famiglie che attraversano un momento di difficoltà economica, soprattutto in vista delle festività natalizie. A Calvizzano l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Borrelli ha lanciato l’iniziativa “Natale Solidale a Calvizzano”, mettendo a disposizione buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Il progetto è rivolto a un massimo di 150 nuclei familiari residenti sul territorio comunale. Per poter presentare domanda sarà necessario avere un ISEE inferiore a 10.633 euro, oltre a rispettare gli ulteriori requisiti indicati nell’avviso pubblico.

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Le richieste dovranno essere presentate entro il 2 dicembre 2026. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno alle famiglie che, in un periodo dell’anno caratterizzato da maggiori spese, si trovano ad affrontare difficoltà nel far quadrare i conti.

A presentare il progetto è stato lo stesso sindaco Luciano Borrelli, che ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti uno degli impegni assunti dall’Amministrazione nel suo primo anno di attività. Il primo cittadino ha ringraziato anche il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali, Giuseppe Liccardo, per il lavoro svolto nella realizzazione del progetto.

«È un contributo che non risolve tutte le difficoltà, ma può dare un po’ di respiro a chi ne ha bisogno e rendere queste festività più serene», ha spiegato Borrelli, evidenziando la volontà di trasformare il valore della solidarietà in un aiuto concreto per la comunità. Un’iniziativa che punta a non lasciare sole le famiglie più fragili proprio in occasione del Natale.