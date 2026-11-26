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Gli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli hanno intercettato sulla tangenziale di Napoli – in prossimità della barriera. di pagamento pedaggio Astroni Sud – un veicolo che procedeva a velocità molto elevata, effettuando manovre pericolose a danno degli altri automobilisti.

Raggiunta l’auto, l’equipaggio della pattuglia ha intimato l’alt. Il conducente, M. A., 32 anni, italiano, è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa obbligatoria e di revisione periodica. Sono stati redatti tutti i verbali per le violazioni al codice della strada e il mezzo è stato sottoposto a sequestro e trasferito in un deposito di custodia giudiziaria.

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I successivi accertamenti hanno fatto emergere un ulteriore profilo di rilievo penale. Il conducente era in possesso di una carta d’identità elettronica priva del microchip, volontariamente rimosso. Al soggetto sono state pertanto contestate le accuse di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, commessa dal privato. Il documento è stato sottoposto a sequestro.

Altre operazioni sul territorio sono state effettuate nei giorni scorsi tra Villaricca e Afragola, rione Salicelle: su 45 veicoli controllati, 5 sono stati sequestrati perché privi di assicurazione, 3 persone sono state multate per guida senza patente, una denunciata all’autorità giudiziaria per riciclaggio, elevati 24 verbali per violazioni al Codice della strada e sequestrata una Peugeot 208 con targa polacca.

Complessivamente nel 2026 sono stati sequestrati 23 veicoli oggetto di furto con telaio contraffatto (16 con targa polacca, un targa bulgara, spagnola targa italiana), sul territorio metropolitano, specialmente nell’area nord, 8 veicoli sequestrati per appropriazione indebita (6 denunciate), un veicolo con targa italiana clonata, con telaio contraffatto e oggetto di furto.