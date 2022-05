“A lezione in palestra, seduti a terra”, la denuncia degli studenti di Scampia. La scuola: “C’è stato un disguido”

A lezione in palestra, e non in aula, senza però né sedie né banchi costretti a sedersi a terra. È quanto denunciato stamattina dai ragazzi della III A della sede centrale del Liceo Elsa Morante di Scampia. La sorpresa per gli studenti, una ventina frequentanti quella classe, alla prima ora subito dopo l’ingresso mattutino nel plesso di via Monterosa “Siamo stati messi in palestra dicendoci che però non potevamo banchi e sedie in palestra- la lamentela a InterNapoli.it degli alunni della III A.Ci hanno vietato anche di prendere i tappetini e siamo stati costretti a sederci per terra. Nessuno ci ha ascoltato e non potevamo nemmeno andare via perché avevamo l’interrogazione”.

Ma come mai si è arrivati a questa situazione? A risponderci è la professoressa Rosalba Cioffi, che fa parte dello staff della presidenza. “C’è stato un disguido. Alcune aule sono state utilizzate per le prove Invalsi (valutazione del sistema educativo e di formazione ndr.) ma l’avviso della nostra vicepresidente è stato letto non subito dai collaboratori scolastici e dunque non ci si è organizzato subito. Appena appurata della cosa, ci siamo subito prodigati per fornire banchi e sedie. Non è mai successo- continua la docente- che i nostri alunni avessero problemi del genere perché ci siamo sempre impegnati di tutelarli”. Il liceo Elsa Morante conta 32 classi della centrale e 19 alla Succursale.