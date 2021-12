A Napoli è già Capodanno, 17enne finisce in ospedale a causa di un botto illegale

C’è il primo ferito a Napoli a causa dei botti illegali. Un 17enne napoletano è stato ferito ed è andato in ospedale. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e traportato all’ospedale San Paolo dove i medici hanno stabilizzato le sue condizioni cliniche per trasferirlo successivamente all’ospedale Vecchio Pellegrini, nel reparto di Chirurgia della mano dove è stato operato. A riportare la notizia è Melina Chiapparino su Il Mattino.

Il giovane, attualmente ricoverato nel presidio della Pignasecca, è in buone condizioni cliniche e dai primi accertamenti sembra non aver riportato danni agli occhi, nè mutilazioni. Il 17enne si trovava con altri coetanei nei pressi di un campetto da calcio a Fuorigrotta e non è chiaro se si sia trovato nella traiettoria di un lancio di petardo oppure se possa aver raccolto il fuoco da terra.

“Fa un bel botto fra”, a Napoli spopola il petardo D10S: clienti contattati su Facebook

Luca Abete torna a occuparsi dei botti di Capodanno illeciti la cui vendita si è adattata ai tempi che corrono e per sviare i controlli si è spostata online, tra siti e chat. L’inviato di Striscia la Notizia (clicca qui per vedere il servizio), tramite un complice, ha fissato un appuntamento con un ragazzo che vendeva su Facebook il petardo D10S (l’evoluzione della famosa ‘bomba di Maradona’ degli anni ’80), noché alcune ‘cipolle’. Incastrato dalle telecamere e “braccato” da Luca Abete, il giovane venditore si è precipitato in casa salvo poi uscire poco dopo e dirsi pentito del suo gesto. Dal servizio non si evince se l’inviato sia intervenuto a Napoli o in provincia.

Il post di Luca Abete su Facebook

“Dopo la “bomba di Maradona” degli anni ‘80, ecco il famigerato PETARDO D10S: prodotto clandestinamente in fabbriche abusive e venduto sottobanco da chi non si fa scrupoli a mettere in circolazione questi autentici ordigni rudimentali speculando sul nome del grande Diego!!! Roba pericolosissima che la “mano di D10S” te la fa saltare in aria!”.