A rischio il brindisi di Natale, l’allarme parte da Napoli: “Non abbiamo più bottiglie”

La pandemia lede la produttività delle aziende che con difficoltà riescono a reperire materiali di imballaggio, soprattutto vetro. È intervenuto ai microfoni della trasmissione “La Radiazza” di Gianni Simioli, il programma in onda tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 su Radio MARTE, Salvatore Martusciello, noto produttore di vino dell’omonima azienda vinicola nei Campi Flegrei ‘’Non abbiamo più bottiglie, ma anche carta e altri materiali di imballaggio e ciò dura almeno da qualche settimana, oltre ad un markup che in alcuni casi viaggia a doppia cifra rispetto agli aumenti che sosterremo’’

Durante la pandemia la filiera del vetro non è stata considerata prioritaria e, quando è avvenuta la ripresa, le aziende non erano pronte a far fronte alle richieste e agli aumenti dei consumi. ‘’Sarà una guerra tra poveri’’– ribadisce Martusciello. Le aziende che in questo momento hanno disponibilità riusciranno ad acquistare i materiali anche con prezzi alti, a svantaggio delle piccole cantine. La situazione è ancora più complessa per gli imballaggi di carta, a causa del divieto di utilizzo della plastica, molte aziende sono costrette ad una vera corsa alla cellulosa. La situazione migliorerà tra qualche mese ma i napoletani rischiano un Natale senza vinello.