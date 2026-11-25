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Con il pretesto di darle un passaggio, un 46enne avrebbe abusato sessualmente di una ragazza di 16 anni. È accaduto in provincia di Napoli. Stamattina, i Carabinieri della Stazione di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo di 46 anni, residente a Bacoli.

Abusa della 16enne con la scusa di darle un passaggio, “orco” in manette a Bacoli

L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne che all’epoca dei fatti aveva 16 anni. Secondo quanto ricostruito, con il pretesto di accompagnare in auto la ragazza, l’uomo avrebbe deviato dal percorso, fermato il veicolo e bloccato le portiere, per poi molestare sessualmente la giovane.

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Subito dopo i fatti – scrive in una nota il procuratore aggiunto Giancarlo Novelli – la giovane ha raccontato quanto accaduto ai familiari ed è stata assistita in ospedale. Con loro si è poi rivolta ai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Determinante è stato il coraggio della ragazza, che ha trovato la forza di parlare e di essere ascoltata. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di raccogliere numerosi riscontri alle sue dichiarazioni, tra cui testimonianze, documentazione sanitaria ed elementi acquisiti dalle comunicazioni tra le parti. Il giudice ha ritenuto il quadro indiziario grave e ha ravvisato il concreto rischio di reiterazione di condotte analoghe.

La Procura della Repubblica di Napoli e l’Arma dei carabinieri invitano chiunque abbia subito o assistito a episodi di violenza o molestie a rivolgersi senza esitazione ai Carabinieri, anche attraverso il numero di emergenza 112.