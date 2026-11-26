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Un quadro che riporta al centro dell’attenzione il dramma degli abusi sessuali sui minori all’interno della Chiesa cattolica. La Conferenza episcopale italiana (Cei) ha presentato ad Assisi il primo rapporto nazionale sul fenomeno, uno studio che prende in esame le segnalazioni raccolte dalle diocesi italiane nel periodo compreso tra il 2001 e il 2021. Dall’indagine emergono 356 sacerdoti segnalati come presunti responsabili, 385 vittime e 880 episodi di abuso ricostruiti attraverso gli archivi ecclesiastici.

La ricerca è stata realizzata dall’Istituto degli Innocenti di Firenze e dal Centro interdisciplinare di ricerca sulla vittimologia e sulla sicurezza dell’Università di Bologna, due realtà indipendenti incaricate dalla Cei. Hanno partecipato 198 diocesi su 226, mentre le segnalazioni analizzate sono state 378, provenienti da 133 diocesi. Le autrici dello studio precisano che questi numeri non rappresentano la dimensione complessiva del fenomeno, ma soltanto i casi emersi e registrati negli archivi presi in considerazione.

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Il rapporto evidenzia che il numero delle segnalazioni è cresciuto nel corso degli anni: si è passati dalle 52 del periodo 2001-2006 alle 133 registrate tra il 2017 e il 2021. Un incremento che, secondo gli autori della ricerca, può essere legato anche a una maggiore propensione delle vittime a denunciare e a una crescente attenzione verso il problema. Per quanto riguarda le vittime, il 69,8% è di sesso maschile, mentre la fascia d’età maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 14 e i 17 anni. Nel 59% dei casi gli abusi si sono protratti per meno di un anno, ma nel 19,3% la durata ha superato i due anni.

Un altro dato riguarda i provvedimenti adottati: in 123 casi i presunti responsabili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, mentre 218 sacerdoti hanno ricevuto provvedimenti da parte della Chiesa. Per 57 di loro risultano condanne definitive alla reclusione. Lo studio segnala inoltre che nel 91,7% dei casi l’autorità ecclesiastica ha aperto un fascicolo entro un anno dalla segnalazione.

Non mancano, tuttavia, le criticità. Le autrici sottolineano che la mancata partecipazione di tutte le diocesi e la natura stessa degli archivi consultati impediscono di quantificare con precisione il numero effettivo degli abusi. Anche l’associazione Rete L’Abuso ha contestato i limiti della rilevazione, sostenendo che il fenomeno potrebbe essere molto più esteso rispetto a quanto documentato.

A commentare i dati è stato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, che ha definito gli abusi «una ferita aperta», sottolineando la necessità di guardare a quanto accaduto con verità e umiltà. «Proviamo vergogna per quanto accaduto», ha dichiarato, ribadendo la vicinanza della Chiesa alle vittime e ai sopravvissuti. Il cardinale ha inoltre spiegato che la pubblicazione del rapporto rappresenta un primo passo verso una maggiore consapevolezza e trasparenza, ma non un punto d’arrivo.

La Cei ha annunciato anche nuove iniziative per rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela, tra cui un osservatorio permanente e una maggiore attenzione all’accompagnamento delle vittime. Una questione che continua a interrogare profondamente la Chiesa italiana e sulla quale, come emerge dallo stesso rapporto, resta ancora molto lavoro da fare.