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Su richiesta dell’Ufficio di Napoli della Procura europea (EPPO), sono stati sequestrati presso il Porto di Napoli prodotti in acciaio del valore

di circa 5 milioni di euro, nell’ambito di una indagine inerente a una frode doganale relativa a delle importazioni con origine Turchia.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e l’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale Campania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, avente ad oggetto n. 454 colli di prodotti laminati. Contestualmente, sono state eseguite perquisizioni personali, locali e informatiche nei confronti dei soggetti coinvolti nelle operazioni di importazione che hanno determinato anche il sequestro di dispositivi elettronici.

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Acciaio fuorilegge proveniente dalla Turchia, sequestro da 5 milioni di euro nel porto di Napoli

L’indagine trae origine da una informativa di reato dell’Ufficio ADM Napoli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa a due importazioni effettuate nel luglio 2026 da una società italiana operante nel settore delle lavorazioni metalliche.

I prodotti in acciaio, con origine Turchia, sono stati esportati da una società con sede legale a Dubai (Emirati Arabi Uniti) e importati da una impresa italiana per il tramite di una società di spedizione che ha predisposto e presentato le dichiarazioni di importazione per conto della società importatrice. Secondo l’ipotesi investigativa, nelle dichiarazioni presentate alla dogana i prodotti sarebbero stati indicati come una particolare tipologia di acciaio che consentiva di beneficiare di un’esenzione dai dazi aggiuntivi previsti per alcune importazioni nell’Unione Europea. Tuttavia, i controlli effettuati su una delle spedizioni, compresi l’esame fisico della

merce e le analisi di laboratorio, hanno evidenziato caratteristiche diverse da quelle dichiarate. I prodotti sarebbero infatti riconducibili a una categoria di acciaio non ammessa all’esenzione richiesta.

Sulla base di questi accertamenti, si ipotizza che la classificazione doganale utilizzata per entrambe le importazioni abbia consentito di evitare il pagamento di dazi e della relativa IVA, con un danno complessivo di circa 3,5 milioni di euro. Le attività investigative sono ancora in corso.

Tutte le persone coinvolte sono presunte innocenti fino a quando la loro eventuale responsabilità non sia stata accertata con sentenza definitiva dai competenti tribunali italiani. La Procura europea (EPPO) è l’ufficio di procura indipendente dell’Unione europea. È responsabile delle indagini, dell’esercizio dell’azione penale e del giudizio dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.