Accoltellato durante una lite stradale a Caivano, 24enne grave in ospedale

PUBBLICITÀ

Un violento litigio per questioni legate alla viabilità è degenerato nella notte a Caivano, dove un 24enne è stato accoltellato da un suo coetaneo. L’episodio si è verificato tra via De Gasperi e corso Umberto, al termine di una discussione nata dopo un incidente stradale. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Frattamaggiore, dove è tuttora ricoverato in condizioni ritenute serie dai medici.

Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Caivano, guidati dal capitano Antonio Cavallo, hanno rintracciato e fermato il presunto responsabile, nei cui confronti si profila l’accusa di tentato omicidio. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso l’intera dinamica dell’aggressione.

PUBBLICITÀ