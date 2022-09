Accoltellato a Secondigliano, identificati i responsabili: c’è anche un minore

In poche ore sono stati identificate e denunciate le tre persone protagoniste dell’accoltellamento avvenuto questa mattina su Corso Secondigliano. Si tratta di due maggiorenni e di un minore: sono tutti incensurati. È bastato poco tempo agli uomini del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) per ricostruire cosa è successo: stando alle prime informazioni trapelate la lite sarebbe scoppiata per futili motivi.

È di tre persone coinvolte il bilancio dell’aggressione culminata nell’ accoltellamento avvenuto questa mattina al Corso Secondigliano. Indagini affidate agli uomini del locale commissariato (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) che stanno visionando le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti sulla zona. Da alcuni frame, pubblicati in esclusiva da InterNapoli, si nota delle persone che stanno litigando animatamente in strada. Una di loro improvvisamente si avvicina ad un’auto, dove si trova la controparte, partendo con calci e pugni fino a quando non parte un fendente. Secondo le prime informazioni trapelate tra le persone coinvolte figurerebbe anche un minore.