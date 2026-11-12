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Accusa un malore in Tangenziale a Napoli, 47enne muore dopo l’arrivo in ospedale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Accusa un malore in Tangenziale a Napoli, 47enne muore dopo l'arrivo in ospedale
Accusa un malore in Tangenziale a Napoli, 47enne muore dopo l'arrivo in ospedale
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Tragedia in mattinata sulla Tangenziale di Napoli dove un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto.

Accusa un malore in Tangenziale a Napoli, 47enne muore dopo l’arrivo in ospedale

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il dramma si sarebbe consumato nei pressi del casello di Capodimonte, all’altezza di un distributore di carburante. La vittima, Gianluca M. di 47 anni, avrebbe accusato un malore mentre guidava la sua vettura, perdendo la vita in pochi minuti.

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Secondo una prima ricostruzione, il 47enne avrebbe iniziato a sentirsi male decidendo di accostare, svincolandosi dalla coda di auto. Proprio dopo aver sostato, sarebbe deceduto. Al momento sono ancora in corso di accertamento le cause dell’improvvisa scomparsa.

L’uomo è stato affiancato, soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli dove medici ed infermieri non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dalle prime informazioni recuperate, il 47enne era un sindacalista e lavorava presso la raffineria Q8 di Napoli Est.

La notizia si è diffusa in breve tempo suscitando dolore e sconforto tra la popolazione e i colleghi della vittima. Intanto proseguono gli accertamenti del caso per fornire una ricostruzione precisa dell’accaduto.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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