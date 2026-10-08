Addio a Pietro e Simone, i due operai morti in poche ore in Campania

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Pietro Pellegrino è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un’azienda di Prata Principato Ultra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e dei militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, è precipitato da un’altezza di dieci metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il peso dell’operaio di 55 anni, originario di Sassano, che è morto sul colpo. La Procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato una serie di accertamenti delegati ai carabinieri e al medico legale.

Dramma di Apollosa

Il 46enne Antonio Simone è morto ad Apollosa, nel Beneventano. Operaio edile, era impegnato in lavori all’interno di un’azienda della filiera zootecnica. Secondo una prima ricostruzione, stava realizzando un muro in cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo. Inutili i soccorsi. Sono in corso accertamenti sulla dinamica.

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Pellegrino è morto invece a Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino. L’uomo stava effettuando lavori di installazione su un capannone quando, secondo quanto ricostruito finora, è precipitato per diversi metri dopo il cedimento di un lucernario. Inutili i soccorsi del 118. Sulla dinamica indagano i carabinieri.