Aerei militari volano nel cielo di Napoli, arriva la spiegazione ufficiale

PUBBLICITÀ

Stamattina diversi aerei militari sono stati avvistati nel cielo di Napoli. Dopo l’iniziale stupore è giunta la spiegazione ufficiale: domani alle ore 11 ci sarà il sorvolo della città di Napoli da parte della PAN, le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare. L’esibizione è stata organizzata poichè a Piazza Plebiscito avverrà il giuramento del Corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica. Dunque sarà possibile assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori in occasione della grande festa che si terrà a piazza del Plebiscito per i 100 anni della fondazione dell’Aeronautica Militare. In queste ore, naturalmente, sono in corso le prove per l’esibizione, infatti, alcune immagini sono state postate sui social.

“Le Frecce Tricolori continuano ad emozionarci con i loro sorvoli ✈️ Per il mese di aprile ti aspettiamo mercoledì 5 a Napoli, in Piazza del Plebiscito, alle ore 🕚 11:10 dove l’iconico tricolore 🇮🇹 della Pattuglia Acrobatica Nazionale farà da cornice al giuramento del corso Drago VI dell’#AccademiaAeronautica. Non mancare!”, scrive la pagina Facebook dell’Aeronautica Militare

PUBBLICITÀ

Aerei militari in volo a bassa quota su Napoli, svelato il motivo

Lo scorso 14 ottobre tanti cittadini di Napoli sono stati allertati dal volo di alcuni aerei militari. Naturalmente il clima mondiale sta generando preoccupazione in tante persone, ma si tratta di esercitazioni in vista del Pozzuoli AirShow. Dunque l’allerta ha trovato facilmente una spiegazione dopo i tanti messaggi e commenti scritti sulle diverse piattaforme social.