Aggressione a Mario Spedaliere, restano in carcere anche i tre minori

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Il gip del Tribunale dei minori di Napoli ha convalidato gli arresti per i tre minorenni di 17 anni accusati di tentato omicidio nell’ambito della rissa che ha portato all’aggressione del 34enne tifoso del Portici Mario Spedaliere. Nei loro confronti il giudice ha confermato l’arresto: i giovani restano nel centro di prima accoglienza minorile ai Colli Aminei. Poche ore prima era arrivato anche l’esito dell’udienza di convalida a carico dei cinque maggiorenni. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto per Emanuele Alfano, 19enne reo confesso, che resta ai domiciliari mentre l’altro maggiorenne Emanuele Alfano resta in carcere. Per altri tre soggetti, il gip aveva deciso per la scarcerazione immediata.