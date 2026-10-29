Aggressione Mario Spedaliere, la pista degli investigatori: “Un raid premeditato”

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Otto persone fermate, tra cui tre minorenni, e un’inchiesta che punta a chiarire se l’aggressione ai tifosi del Portici, avvenuta domenica scorsa a Pozzuoli al termine della partita contro la Puteolana, sia stata organizzata in anticipo. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’assalto e il ruolo dei singoli indagati, mentre resta grave ma stazionaria la situazione di Mario Spedaliere, il tifoso del Portici rimasto ferito e ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, sotto il coordinamento della Procura ordinaria e della Procura per i minorenni.

Tra le ipotesi di reato figurano la rissa e le lesioni personali gravissime, mentre non viene esclusa, allo stato delle valutazioni investigative, anche la pista del tentato omicidio. Tra i fermati c’è il diciannovenne Emanuele Alfano, che ha ammesso di aver colpito il tifoso con una mazza, sostenendo di aver reagito dopo essere stato minacciato con un coltello. «Mi sono ricordato che c’era una mazza nascosta che stava là, quella con la punta. Gliel’ho data in testa», ha dichiarato. Una versione che gli inquirenti stanno verificando e che, al momento, non trova conferme sufficienti a chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto. Proprio il ritrovamento dell’arma e le modalità con cui sarebbe stata nascosta rappresentano alcuni degli elementi centrali dell’inchiesta. Secondo quanto emerso, la mazza sarebbe stata recuperata lungo il percorso dell’aggressione e successivamente abbandonata nei pressi della scuola Pitagora.

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Gli investigatori intendono accertare chi abbia preparato e collocato l’arma, oltre a individuare eventuali persone che avrebbero organizzato l’azione e predisposto una via di fuga. L’aggressione si sarebbe verificata in via Domitiziana, all’incrocio con viale degli Imperatori, mentre i tifosi del Portici si apprestavano a lasciare Pozzuoli. Gli inquirenti stanno inoltre esaminando le immagini delle telecamere dello stadio, dove durante il secondo tempo sarebbero state registrate provocazioni reciproche tra le tifoserie.

Un altro punto da chiarire riguarda l’assenza di segnali di tensione nei giorni precedenti alla partita: le verifiche sui messaggi e sui canali social non avrebbero fatto emergere avvisaglie tali da impedire la trasferta dei sostenitori del Portici. Nel procedimento è finito sotto esame anche un capo ultrà della squadra ospite. Lo stesso Spedaliere, una volta chiarita la sua posizione, potrebbe essere denunciato per rissa. L’inchiesta prosegue per ricostruire ogni fase degli scontri e verificare se, oltre alle otto persone già fermate, vi siano altri soggetti coinvolti nella preparazione e nella gestione del raid.