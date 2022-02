Agguato in Campania, 2 persone centrate dai colpi di pistola

Sono le 2 persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco in Via San Martino Vescovo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Avellino. Le indagini sono in corso. Uno dei feriti dovrebbe essere F. C. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

GAMBIZZATO A POZZUOLI

Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Antonio Izzo, 36enne puteolano è stato trasportato al pronto soccorso con ferite d’arma da fuoco alle gambe. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, Izzo sarebbe stato ferito in Via Silvio Novaro. Il 36enne non è in pericolo di vita ed è stato già dimesso con una prognosi di 30 giorni Indagini in corso per chiarire dinamica