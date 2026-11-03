Agguato dopo Puteolana-Portici, il papà di Mario Spedaliere: “I medici gli fanno ascoltare Geolier per farlo risvegliare”

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La speranza resta accesa per Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo la violenta aggressione avvenuta al termine della partita Puteolana-Portici. A fare il punto sulle sue condizioni è il papà Massimo, che attraverso un video pubblicato su TikTok ha aggiornato le tante persone che stanno seguendo con apprensione la vicenda.

«Mario è sempre stabile ma ancora in condizioni critiche», ha spiegato il padre. I medici avrebbero completato la prima fase del percorso terapeutico e si preparano ad avviare quella successiva, dedicata al risveglio. Il giovane è ancora sotto sedazione perché manifesta agitazione e i sanitari stanno progressivamente riducendo i tranquillanti per verificare le sue reazioni.

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Le canzoni di Geolier per favorire il risveglio

Un particolare ha colpito soprattutto chi conosce la passione del 34enne: i medici stanno utilizzando anche la musica di Geolier come stimolo durante il percorso di risveglio. Mario è infatti un grande fan del rapper napoletano.

Il padre ha voluto inoltre ringraziare tutte le persone che in questi giorni stanno dimostrando vicinanza alla famiglia, attraverso telefonate, messaggi e iniziative di solidarietà.

«Mario non è solo mio figlio, è figlio di tutti», ha dichiarato Massimo, raccontando la forza ricevuta dall’affetto di tantissimi cittadini. Una comunità intera continua a sperare che il giovane possa superare questa durissima prova.

La vicenda risale agli scontri scoppiati il 25 ottobre scorso dopo la partita di Eccellenza tra Puteolana e Portici, quando Mario è stato colpito violentemente alla testa. Da allora è ricoverato in ospedale, dove continua a lottare.