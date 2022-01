Agguato nella notte a Napoli, nel mirino ras dei Quartieri spagnoli

È il ras di Salita Concordia Ciro De Crescenzo la persona ferita questa notte ai Quartieri spagnoli. Erano circa le 23 quando i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti – allertati dal personale sanitario – presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. Poco prima il 39enne si era recato autonomamente presso il pronto soccorso perché ferito alla gamba destra da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo ha riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina nei pressi della sua abitazione. Il 39enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 25 giorni.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’evento. A non convincere i militari i ‘trascorsi’ criminali di De Crescenzo con precedenti per rapine di Rolex in trasferta (uno degli ultimi colpi avvenne a Genova dove portò via ad un armatore un orologio da 10mila euro) ma soprattutto perchè imparentato a pregiudicati legati alla piazza di spaccio di vico Canale a Taverna Penta, la ‘famigerata’ piazza della Sposa una delle più redditizie del centro di Napoli. Gli inquirenti non escludono che il suo ferimento possa essere legato alle tensioni tra gruppi registratesi negli ultimi mesi ai Quartieri spagnoli.