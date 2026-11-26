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Una raccolta fondi per provare ad accedere a una nuova possibilità di cura. È l’appello lanciato dalla famiglia di Renato Lascialfari, 56 anni, infermiere originario di Castellammare di Stabia e residente a Gragnano, che da tempo sta affrontando una dura battaglia contro un tumore al pancreas.

Renato lavora come infermiere dal 1991. Dopo una vita trascorsa al servizio degli altri, oggi è lui ad avere bisogno dell’aiuto e della solidarietà di chi gli sta intorno. La malattia ha già provocato metastasi al fegato e la famiglia sta cercando ogni strada possibile per offrirgli un’ulteriore opportunità terapeutica.

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A raccontare la situazione è il fratello Lorenzo Lascialfari, che ha avviato una raccolta fondi a nome di tutta la famiglia. L’obiettivo è riuscire a sostenere l’accesso al daraxonrasib, un farmaco che i familiari vorrebbero poter valutare insieme all’équipe medica che segue Renato.

L’appello della famiglia

La strada, però, è resa difficile dagli ostacoli economici e organizzativi legati all’accesso alla terapia. Per questo i familiari hanno deciso di rivolgersi alla comunità, chiedendo un aiuto concreto per affrontare una situazione che da soli non riescono a sostenere.

«Non chiediamo miracoli e non vogliamo fare promesse che nessuno può garantire», è il messaggio lanciato da Lorenzo. La famiglia vuole soltanto avere la possibilità di provare ogni strada disponibile, senza lasciare nulla di intentato.

Il daraxonrasib rappresenta una possibile opzione terapeutica da approfondire con i medici. Non si tratta di una cura che garantisce la guarigione, ma di un trattamento che la famiglia spera possa offrire a Renato un’opportunità in più.

«Il desiderio di avere ancora tempo insieme»

Dietro la raccolta fondi c’è la storia di una famiglia che non vuole arrendersi e che chiede di poter continuare a sperare. Ogni contributo, anche piccolo, può aiutare a sostenere il percorso che i familiari stanno cercando di intraprendere.

Chi non può donare può comunque fare la propria parte condividendo l’appello, affinché la storia di Renato raggiunga più persone possibile.

«Dietro questa richiesta non c’è soltanto una raccolta fondi. C’è un fratello, c’è una famiglia, c’è il desiderio di avere ancora tempo insieme», scrive Lorenzo.

Un appello alla solidarietà che parte da Gragnano e Castellammare di Stabia e si rivolge a tutti coloro che vogliono dare una mano a Renato e ai suoi cari in questo momento difficile.