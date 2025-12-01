PUBBLICITÀ
HomeCulturaAl Minzoni di Giugliano la manifestazione finale del premio Minerva: "Un monito...
CulturaEventi

Al Minzoni di Giugliano la manifestazione finale del premio Minerva: “Un monito per avvicinare i ragazzi alla lettura”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Al
Al "Minzoni" di Giugliano la manifestazione finale del premio Minerva: "Un monito per avvicinare i ragazzi alla lettura"
PUBBLICITÀ

Si è tenuta questa mattina, presso l’istituto “Minzoni” di Giugliano, la XX edizione del premio letterario Minerva, cui hanno partecipato i ragazzi delle scuole medie “Basile” e “Fratelli Maristi” di Giugliano e “Ada Negri” di Villaricca.

A contendersi il premio, nell’edizione del 2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, lo scrittore e giornalista sportivo Luigi Garlando e lo scrittore Michele D’Ignazio. A trionfare, Luigi Garlando con il libro “Luce e Mario”, risultato il più votato e apprezzato dai giovani studenti.

PUBBLICITÀ

Al “Minzoni” di Giugliano la manifestazione finale del premio Minerva: “Un monito per avvicinare i ragazzi alla lettura”

A margine dell’evento, sono intervenute ai nostri microfoni la presidente dell’associazione Minerva Bianca Granata Guadalupi e la dirigente scolastica dell’istituto Minzoni Amalia Sciorio.

“L’associazione Minerva sta lavorando da 30 anni alla diffusione della cultura e dei valori verso i ragazzi nelle scuole, in sostanza da quando la stessa associazione è nata. Pensiamo che la diffusione della cultura sia una premessa, per questo territorio, per la sua ripresa non solo culturale, ma anche economica, politica e sociale”, sono le parole della presidente dell’associazione Minerva Bianca Granata Guadalupi.

“E’ importantissimo per noi oggi avere qui i ragazzi delle scuole medie con l’associazione Minerva, una delle più belle realtà presenti sul nostro territorio, un premio per i giovani e che avvicina i ragazzi della nostra comunità alla lettura. La cultura va sempre promossa e noi qui del Minzoni siamo pronti a promuoverla e diffonderla in qualsiasi modo. I ragazzi, tra l’altro, erano molto contenti e partecipativi e se la sono contesa alla grande tra gli autori che si sono contesi il premio quest’anno”, sono invece le parole della dirigente scolastica Amalia Sciorio.

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati