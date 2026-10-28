Al Senato il convegno “Il Diritto a un Progetto di Vita” sull’autismo, il sen. Nave sostiene il progetto Itapp: “Va valorizzato”

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Questo pomeriggio alla Sala Nassirya del Senato si è tenuto il convegno “Autismo: Il Diritto a un Progetto di Vita”. Docenti, esperti medici, sanitari referenti di associazioni, rappresentanti politici si confronteranno sul tema dell’accesso semplificato alle terapie e al “Dopo di noi”. Promosso dal presidente dell’associazione “Gli Amici di Gennaro” Vincenzo Taralbo, il convegno si è aperto con i saluti istituzionali del senatore napoletano dell’area nord Luigi Nave, presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Disturbi dello spettro autistico” che fortemente voluto l’iniziativa.

Le considerazioni del senatore

Con InterNapoli, il senatore Nave ha ragionato sulla necessità di portare alla «valorizzazione dell’ITAPP», acronimo di Intervento Terapeutico Abilitativo Personalizzato, attivo in diversi centri nell’area nord di Napoli come la nostra testata ha raccontato in alcuni articoli.

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«Confermo e condivido la bontà del modello e anche l’esperienza dell’Asl Napoli 2 Nord – afferma il senatore 5 Stelle – Ritengo valido che negli ultimi 6 anni ogni Asl campana ha attivato delle linee progettuali a supporto dell’autismo».

Il parlamentare pentastellato si riferisce all’Aba, ossia all’approccio scientifico basato sull’osservazione del comportamento umano e che l’Istituto Superiore di Sanità ritiene essere uno dei trattamenti più efficaci per i disturbi dello spettro autistico, applicati in Campania a Salerno, Avellino e Caserta.

La necessità di attivare l’Aba anche in provincia di Napoli

Il senatore e presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Disturbi dello spettro autistico” Luigi Nave spinge anche per la «calendarizzazione della discussione della proposta di legge, da me sottoscritta, di un osservatorio regionale sull’autismo che possa riunire le figure tecnico-scientifiche e politiche andando a valorizzando le singole iniziative». Il senatore napoletano ricorda: «Gli utenti per beneficiare delle linee guide del servizio Aba sono costretti a cambiare la loro residenza dalla provincia di Napoli a quella di Caserta e questo non deve accadere. La Campania può diventare quel laboratorio per il best practice per il protocollo unico senza differenziazioni per provincia».