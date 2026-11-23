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Stamattina la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di quattro indagati di Scampia, gravemente indiziati di associazione di stampo mafioso. Si tratta dei presunti ras Ferdinando Cifariello, Giovanni Raia, Elia e Maurizio Cancello.

Il provvedimento riassume gli esiti delle indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Dda, su un gruppo criminale formato dalle famiglie Cifariello-Cancello-Raia che avrebbero scalzato gli Amato-Pagano imponendosi nella gestione delle principali attività illegali.

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Il precedente blitz

Il 29 settembre 2025 era già stata eseguita una misura cautelare nei confronti di sette persone, indagate per sequestro di persona a scopo di estorsione, occupazione arbitraria di edifici, riciclaggio, estorsione, rapina e lesioni personali, reati aggravati dal metodo mafioso. Quell’indagine riguardava una famiglia di Scampia che sarebbe stata cacciata con violenza dalla propria abitazione da alcuni esponenti del clan.

Il nuovo potere criminale nei rioni di Scampia

I successivi accertamenti della Procura di Napoli, retta da Nicola Gratteri, inquadrano quell’episodio in un contesto camorristico più ampio, sintomatico della prevaricazione da parte del nuovo gruppo egemone. Il quadro indiziario delineerebbe l’alleanza tra vecchie famiglie camorristiche che si sarebbero riunite per riprendere il controllo delle piazze di spaccio dei Sette Palazzi, dello Chalet Bakù e dell’Oasi del Buon Pastore. I Cancello hanno militato nel clan Amato-Pagano, Cifariello è stato prima nell’organizzazione criminale della famiglia Di Lauro e poi in quella melitese, mentre Raia è un ex Abete-Notturno.

Il pentito parla dei nuovi capi della mala

Nel luglio 2026 il collaboratore di giustizia Alessandro De Cicco ha raccontato: «A fine maggio 2024 ci fu un incontro con Maurizio ed Elia Cancello e Giovanni Raia, nel quale manifestarono la loro rabbia nei confronti del clan, rammaricandosi anche per come mi avevano abbandonato. Mi dissero della loro intenzione di cacciare Luigi Diano».

Si precisa che il provvedimento eseguito costituisce misura cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari avverso il quale sono ammessi mezzi di impugnazione e che i destinatari dello stesso sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

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Il clan fantasma