Allerta meteo arancione a Napoli e in provincia, la Protezione Civile: “Massima attenzione”

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica ARANCIONE valevole a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani, sabato 21 dicembre.

Si prevedono, almeno fino alle 23.59 di domani “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti temporaneamente forti da ovest-sud-ovest con locali raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

L’allerta è massima per il rischio di dissesto idrogeologico diffuso che potrebbe generare fenomeni come:

Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti);

Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

Possibili cadute massi in più punti del territorio

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che in merito alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, anche in linea con i ripettivi piani comunali di protezione civile.

Si invita a prestare la massima attenzione anche alle strutture pubbliche in cui sono previsti eventi e manifestazioni connesse alle festività, alle luminarie, ai centri sportivi e al verde pubblico. L’avviso scade alle 23.59 di domani ma non si esclude una proroga.