Poliziotto casertano avvelena la madre e muore suicida, i due trovati vicini nel letto

Un vero e proprio dramma quello consumatosi a Bologna nel pomeriggio di ieri. Angelo Cambio, poliziotto 45enne, è stato trovato senza vita nel letto di casa proprio nel giorno del suo quarantacinquesimo compleanno. Da come si legge su Il resto del Carlino, era originario di Caserta. Accanto a lui la madre, in condizioni gravissime. La tragica scoperta nell’appartamento in cui i due vivevano da soli. Né sul corpo della donna, né su quello di Angelo, sono stati trovati segni di violenza evidenti. Per questo, il sospetto è che abbiano ingerito un mix di farmaci, risultato fatale solo per il 45enne.

Secondo quanto si legge, la 61enne aveva alcuni problemi di salute e anche il figlio era malato da tempo, al punto che era stato costretto anche ad un trapianto di fegato. Proprio ieri sarebbe dovuto tornare in ufficio dai colleghi per sottoporsi alla visita necessaria per il rientro a lavoro. L’allarme è scattato attorno all’ora di pranzo dopo che Angelo non aveva risposto ai messaggi di auguri del fratello e degli amici. Una vicina si è accorta di un biglietto sulla porta di casa con su scritto: “Le chiavi di casa sono qui, in caso di bisogno”. Sul posto è giunta un’auto della polizia, ma quando il 45enne non ha risposto neanche ai colleghi, questi si sono accorti che qualcosa non andava. Riusciti ad entrare nell’abitazione, si sono trovati davanti alla drammatica scena.