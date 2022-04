Angelo Famao non si presenta al compleanno della ragazza disabile, denunciato dalla mamma

Angelo Famao non si sarebbe presentato ad serata ad Anagni e ciò potrebbe portarlo in un’aula di Tribunale. Il 26enne cantante neomelodico è finito in una inchiesta della procura di Frosinone. Come riporta il Corriere della Sera a denunciarlo per truffa è stata la mamma di una ragazza disabile di Ferentino. In occasione del compleanno della figlia, la donna voleva stupirla organizzando una festa a sorpresa con il suo cantante preferito.

Dopo aver trovato la location ha contattato l’agenzia che cura le serate del giovane neomelodico. Qualche telefonata, un paio di mail ed ecco l’ingaggio tramite bonifico: 3.200 euro per far cantare Angelo Famao. Purtroppo quando si è avvicinato il momento dell’esibizione non è arrivato nessuno.

LA DIFESA DI ANGELO FAMAO

Dunque la donna ha iniziato a telefonare, dunque dall’emozione dell’attesa lei passa al timore della truffa. Ben presto si rende conto che la serata non solo è saltata ma si è trasformata in un bluff. Quindi ha deciso di rivolgersi alla magistratura e, tramite l’avvocato Antonio Ceccani, ha sporto denuncia per truffa. Dal canto suo Angelo Famao si è difeso sostenendo che la colpa non è stata sua, bensì dell’agenzia che avrebbe dovuto sapere che, per quella data, lui era già impegnato in un’altra serata. Invece l’agenzia replica sostenendo che il cantante neomelodico conosceva bene il calendario degli appuntamenti, tra cui, appunto, anche quello di Anagni.