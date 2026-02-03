PUBBLICITÀ
Ansia a Marano e Giugliano per Sabatino Di Costanzo, il 37enne è scomparso a Tenerife

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Dal 30 gennaio non si hanno più notizie di Sabatino Di Costanzo, 37 anni, originario di Marano, scomparso mentre si trovava a Tenerife, nelle Isole Canarie. L’ultimo contatto risale alle 11:45, quando ha telefonato alla madre.

Al momento della scomparsa, Sabatino si trovava nel sud dell’isola, tra Los Cristianos, Las Américas e Costa del Silencio, dove alloggiava in un ostello. La famiglia ha già presentato denuncia in Italia, ma finora non sono emerse informazioni utili.

Identikit: alto 1,70 m, corporatura media, calvo, occhi verdi, con barba, tatuaggi su gamba e braccio e cicatrici. Chiunque abbia notizie è invitato a contattare il 334 333 6891 o le autorità locali spagnole.

