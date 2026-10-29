Ansia a Marano per Salvatore Mattera, l’uomo è scomparso dall’ospedale di Giugliano

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Ore di angoscia a Marano per la scomparsa di Salvatore Mattera, 44enne che si sarebbe allontanato dall’ospedale di Giugliano senza che i familiari riuscissero più a rintracciarlo. A lanciare l’allarme è la famiglia, che chiede aiuto per diffondere la notizia e raccogliere eventuali segnalazioni. Secondo il racconto dei parenti, la sorella dell’uomo, presente in ospedale, sarebbe stata inizialmente rassicurata sulle sue condizioni. Circa due ore dopo, però, la struttura l’avrebbe ricontattata comunicandole di non riuscire più a trovare il paziente. Da quel momento, stando all’appello diffuso dai familiari, non si avrebbero più sue notizie. Salvatore si sarebbe recato in ospedale ieri sera e da questa mattina non si avrebbero più sue notizie. L’uomo non risponde ai familiari. Il cellulare, verso le ore 13, era localizzati a Pozzuoli/Campi Flegrei. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri. La preoccupazione è forte anche per i due figli di Salvatore, che aspettano il ritorno del padre. I parenti chiedono a chiunque possa avere informazioni utili di farsi avanti e si rendono disponibili a fornire fotografie e ulteriori dettagli per agevolarne il ritrovamento. Salvatore Mattera è alto 175cm e al momento della scomparsa era vestito come in foto (sdraiato su barella).