PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaAnsia a Napoli per Pasquale, il 71enne si è allontanato dal Cardarelli
Senza categoria

Ansia a Napoli per Pasquale, il 71enne si è allontanato dal Cardarelli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ansia a Napoli per Pasquale, il 71enne si è allontanato dal Cardarelli
Ansia a Napoli per Pasquale, il 71enne si è allontanato dal Cardarelli
PUBBLICITÀ

Si è allontanato questa mattina, prima delle ore 10:00, dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli e da allora non è stato più possibile rintracciarlo. L’uomo si chiama Pasquale, ha 71 anni ed è residente a Casandrino. Al momento dell’allontanamento indossava una tuta grigia. È alto circa 1 metro e 70 e non ha con sé telefono né documenti. Potrebbe trovarsi in stato di disorientamento, rendendo ancora più urgente il ritrovamento.

Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare immediatamente il 112 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero +44 7925 970185. Le autorità invitano a diffondere il più possibile la segnalazione per facilitare le ricerche e favorire un rapido ritrovamento.

PUBBLICITÀ

Potrebbe essere un'immagine raffigurante una o più persone, persone che sorridono e ospedale

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati