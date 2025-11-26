Ansia a Napoli per Pasquale, il 71enne si è allontanato dal Cardarelli

PUBBLICITÀ

Si è allontanato questa mattina, prima delle ore 10:00, dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli e da allora non è stato più possibile rintracciarlo. L’uomo si chiama Pasquale, ha 71 anni ed è residente a Casandrino. Al momento dell’allontanamento indossava una tuta grigia. È alto circa 1 metro e 70 e non ha con sé telefono né documenti. Potrebbe trovarsi in stato di disorientamento, rendendo ancora più urgente il ritrovamento.

Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare immediatamente il 112 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero +44 7925 970185. Le autorità invitano a diffondere il più possibile la segnalazione per facilitare le ricerche e favorire un rapido ritrovamento.

