Ansia a Salerno per Davide Proto, il 26enne è scomparso da Bologna

PUBBLICITÀ

Ore di apprensione per Davide Proto, un 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna che dal 7 febbraio è scomparso dal capoluogo emiliano e non sta dando più sue notizie ad amici e familiari. Proprio la famiglia ha attivato le ricerche, invitando chiunque abbia notizie a contattare il 112 o l’Associazione Penelope.

Davide è alto un metro e 80 e pesa 65 chili. È anche membro del direttivo del Cassero, centro culturale e politico Lgbtqi+ di Bologna, che pure si sta mobilitando ovunque per trovarlo. Il ragazzo ha nel cuore Berlino e anche lì la famiglia lo sta cercando. È stata diffusa una sua foto.

PUBBLICITÀ