Ansia a Striano per Daniel Manzo, scomparso a 15 anni

Di Gianluca Spina
Momenti di forte apprensione a Striano per la scomparsa di Daniel Manzo, 15 anni, studente del liceo linguistico di Sarno. Del ragazzo non si hanno più notizie dalle prime ore di questa mattina.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, la sera precedente Daniel aveva salutato i genitori intorno a mezzanotte per andare a dormire. Al risveglio, il padre ha trovato il letto vuoto: il giovane era sparito senza lasciare alcun messaggio. Con sé non avrebbe né documenti né denaro, e il cellulare risulta spento.

I genitori, Antonio e Adriana Manzo, hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri e alla polizia, che hanno avviato le ricerche. Al momento gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza del parco di via Risorgimento, dove la famiglia risiede, e della vicina stazione della Circumvesuviana.

Il ragazzo oggi non si è presentato a scuola, come confermato dal liceo linguistico di Sarno. Descritto come timido e introverso, Daniel vive in Italia da cinque anni dopo un periodo trascorso all’estero con la famiglia.

I genitori lanciano un accorato appello: “Aiutateci a ritrovarlo. Chiunque abbia informazioni contatti subito le forze dell’ordine”.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 1 persona e sorriso

