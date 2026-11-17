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Un’anziana di 88 anni, Elda Capuano, è stata trovata senza vita dal nipote, questa mattina, nella sua abitazione, in Corso Claudio, nella frazione di Cortedomini, a Castel San Giorgio. Sul corpo della donna – rinvenuto dal nipote – sarebbero state riscontrate diverse coltellate (sembra una quindicina). La pista più accreditata, dunque, sembra essere quella dell’omicidio.

A dare l’allarme è stata la badante che aveva provato a citofonare alla donna senza ricevere alcuna risposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio e i militari della compagnia di Mercato San Severino, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono tuttora in corso.

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Terzo caso in poco più di 24 ore

Il ritrovamento di Castel San Giorgio si inserisce in una sequenza di drammatici episodi che hanno coinvolto donne nella provincia di Salerno. Si tratta infatti del terzo caso di omicidio in poco più di 24 ore, dopo i due precedenti registrati ad Angri e Serre.

Un quadro particolarmente preoccupante, sul quale sono ora sono chiamate a fare chiarezza le forze dell’ordine.