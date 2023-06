Approvati i requisiti dell’Assegno di Inclusione, 780 euro al mese per il contributo

PUBBLICITÀ

Da gennaio 2024 l’Assegno di inclusione sostituirà il Reddito di Cittadinanza, infatti, del nuovo contributo potranno beneficiare le famiglie con disabili, minori, over 60. Ieri il provvedimento è stato approvato alla Camera con alcune le modifiche riguardanti anche i componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pubblica amministrazione.

Tra le novità introdotte durante l’esame parlamentare c’è l’estensione dell’assegno alle persone in cura presso i servizi socio-sanitari. L’Assegno di inclusione si richiede on line all’Inps. Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, scatterà la reclusione da 2 a 6 anni.

PUBBLICITÀ

LE OFFERTE DI LAVORO

Cambiano, rispetto alla formulazione originaria del decreto, le regole per le offerte di lavoro “congrue”. Inoltre i beneficiari dell’assegno di inclusione con figli under 14 saranno tenuti ad accettare un’offerta a tempo indeterminato solo se entro gli 80 km oppure raggiungibile in due ore con i mezzi di trasporto pubblico. Nel caso di offerta a tempo determinato, compreso il lavoro somministrato, devono essere presenti entrambi i requisiti. Dunque la nuova misura si restringe la platea dei destinatari.

L’IMPORTO MENSILE

L’importo dell’assegno è fino a 6mila euro l’anno, cioè 500 al mese, più un contributo affitto (per le locazioni regolari) di 3.360 euro l’anno cioè circa 280 al mese. Se il nucleo è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l’importo mensile è di 630 euro (7.560 l’anno) più 150 euro di contributo d’affitto (1.800 l’anno). La misura è erogata per 18 mesi.

I REQUISITI PER L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Per avere l’assegno di inclusione è necessario avere determinati requisiti. Essere residenti in Italia da almeno cinque anni. Avere un Isee di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui moltiplicati per la scala di equivalenza (un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a euro 150mila, non superiore a 30.000 euro). Non possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cavalli o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cavalli. L’Assegno di inclusione si richiederà on line all’Inps. Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, scatta la reclusione da 2 a 6 anni.