Arrestato operatore ecologico del Comune di Giugliano, aveva droga in casa

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato un 38enne incensurato insospettabile del posto per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri, impegnati in un’operazione antidroga, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, un operatore ecologico che presta servizio nel comune di Giugliano. Nell’appartamento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 78 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga e due bilancini di precisione. Trovati e sequestrati anche 38.850 euro in contanti. Nell’auto dell’uomo trovate altre due dosi di cocaina. L’uomo è stato trasferito in carcere

