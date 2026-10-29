Non si fermano dall’alt dei carabinieri, presi i due fuggitivi a Scampia

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Hanno provato a forzare l’alt dei carabinieri ma sono stati arrestati subito dopo. È finita così la corsa del 46enne Antonio Iorio e del 58enne Salvatore De Rosa. I due sono stati bloccati dai carabinieri della stazione di Scampia e dai colleghi del nucleo cinofilo di Sarno.

Tra i due De Rosa era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre Iorio alla misura di prevenzione dell’avviso orale. Erano in auto e quando gli è stato intimato l’alt sono fuggiti. Inseguiti per diversi chilometri, i due hanno speronato la gazzella dei carabinieri e poi hanno provato a scappare a piedi. Bloccati, sono finiti in manette.

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Nelle tasche di Iorio, le chiavi di un club abusivo nel lotto SC3. In quei locali, militari e personale ENEL hanno rilevato un allaccio diretto alla rete elettrica e un furto di energia elettrica stimato in circa 17mila euro. Il club è stato sequestrato e le opere abusive che lo circondavano sono state demolite, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco.