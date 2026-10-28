Arriva la seconda perizia sulla morte di Francesca Tucci: “Colpa professionale”

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Ravvisano “significativi profili di colpa professionale” i dottori Nicola Maria Giorgio e Antonio Mirabella, rispettivamente medico chirurgo e specialista in medicina legale, e medico chirurgo specialista in anatomia patologica, nella loro relazione di consulenza tecnica di 126 pagine sul decesso di Francesca Tucci, la giovane di 24 anni morta lo scorso 2 luglio dopo un intervento chirurgico eseguito all’ospedale Cardarelli di Napoli.

I due chirurghi sono stati incaricati dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Tucci, di redigere una seconda perizia di parte anche questa consegnata al sostituto procuratore di Napoli Mario Canale titolare del fascicolo per omicidio colposo che vede indagati tre medici.

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Per i due medici della famiglia Tucci “una condotta conforme alle buone pratiche clinico-assistenziali avrebbe evitato l’evoluzione fatale” e pertanto “le conclusioni formulate dal Collegio dei consulenti del pubblico ministero devono pertanto ritenersi non condivisibili, sia nella ricostruzione eziopatogenetica del decesso sia nell’esclusione di profili di responsabilità professionale e del relativo nesso causale”.