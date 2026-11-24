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La Guardia di Finanza di Imperia, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal locale Tribunale sta eseguendo, su tutto il territorio nazionale, sei misure cautelari personali, tre arresti domiciliari e tre obblighi di dimora, nonché diverse perquisizioni locali e notifiche di avvisi di garanzia a dodici persone nell’ambito dell’operazione denominata “Diogene”, così interrompendo le attività di un sodalizio criminale operante in tutta Italia e attivo nella falsificazione di assegni circolari utilizzati per porre in essere truffe alle banche, nella commissione di reati fiscali e in operazioni di autoriciclaggio.

L’attività investigativa, condotta dalla dipendente Compagnia di Ventimiglia e diretta dalla Procura della Repubblica di Imperia si è sviluppata attraverso indagini tecniche, pedinamenti e interventi presso gli istituti di credito, ha permesso di disvelare l’esistenza di un’associazione dedita alla falsificazione di assegni circolari che, dopo essere stati distribuiti a numerose persone su tutto il territorio nazionale, venivano utilizzati per truffare le banche.

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Scoperti i versatori di assegni circolari falsi

In sostanza, l’attività fraudolenta, condotta sotto il coordinamento di tre membri dell’associazione, due residenti a Napoli e uno a Genova, consisteva nel reperire persone estranee all’associazione da usare come “meri” versatori di assegni circolari falsi. Dette persone, individuate da intermediari, erano talvolta compiacenti mentre, in alcuni casi, erano costrette a eseguire l’operazione dietro minacce. I versamenti erano eseguiti presso le casse continue di determinate filiali bancarie, situate in diverse parti d’Italia e considerate più “vulnerabili”, per poi prelevare l’intera provvista attraverso l’esecuzione di bonifici istantanei.

I proventi illeciti, poi, erano riciclati mediante imprese operanti nel settore dell’edilizia grazie all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre un milione di euro ovvero impiegati in attività imprenditoriali legate ai membri dell’associazione configurando così il reato di autoriciclaggio.

La scaltrezza della banda

Dalle indagini svolte è così emerso un quadro probatorio, ferma restando la presunzione d’innocenza, che ha consentito di appurare che l’esperienza e la capacità criminale degli indagati apparivano significative tanto che essi, nelle comunicazioni dirette, avevano sempre adottato cautele per ostacolare le intercettazioni, erano in grado di ottenere titoli contraffatti in maniera costante, avevano manifestato una notevole scaltrezza nell’approcciare le persone utilizzate per i versamenti degli assegni sfruttandone le debolezze.

Di conseguenza, il G.I.P. del Tribunale di Imperia ha ritenuto sussistere le esigenze cautelari che hanno colpito sei persone. L’esecuzione delle misure sono relative sia agli arresti domiciliari per un napoletano, un emiliano e un calabrese che agli obblighi di dimora per un cittadino Belga residente in Abruzzo, un campano e un abruzzese.

Perquisizioni fino a Reggio Calabria

Le perquisizioni e le notifiche degli avvisi di garanzia hanno riguardato anche membri o collaboratori dell’associazione residenti nelle provincie di Genova, Imperia, Prato e Reggio Calabria, atteso il vasto raggio d’azione dei membri del sodalizio criminale riscontrato nel corso delle attività investigative.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di riorganizzazione delle funzioni di polizia, attribuisce alla Guardia di finanza la responsabilità preminente del comparto di specialità della sicurezza della circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento. È in tale contesto che si è sviluppata l’odierna attività che vede il Corpo impegnato nel contrasto alla falsificazione monetaria, nonché alle truffe perpetrate in danno dei risparmiatori e di enti pubblici o privati. La sua proiezione trasversale, poi, ha consentito di utilizzare gli elementi informativi raccolti nel corso delle attività svolte anche nel settore delle frodi fiscali e della tutela del mercato dei capitali impedendo il reinvestimento dei proventi illeciti nell’economia legale a salvaguardia della sicurezza economico-finanziaria del Paese e dei cittadini.