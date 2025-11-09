PUBBLICITÀ
Senza categoria

Auto danneggiata a speaker di Radio Marte, la denuncia di Gigio Rosa

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
All’interno del parcheggio di un centro commerciale in provincia di Caserta è stata danneggiata l’auto di Gigio Rosa, noto speaker di Radio Marte. Secondo quando riferito, alcuni ignoti avrebbero sfondato il finestrino posteriore per introdursi nell’auto alla ricerca di oggetti di valore.
A denunciare quanto accaduto è stato proprio lo speaker ai microfoni di Radio Marte: «Segnalo a tutti la pericolosità del parcheggio del centro commerciale Apollo. È la terza volta che la nostra famiglia viene ‘toccata’ da questi ladruncoli, a caccia di oggetti nelle automobili, parti esterne, bici elettriche o parti asportabili di esse, ed altre cose lasciate incustodite».

«Vista l’affluenza aumentata con l’arrivo della palestra e la scarsa protezione offerta per borse ed oggetti personali all’ingresso del supermercato, non sarebbe il caso di provvedere con una seria videosorveglianza e guardie giurate di ronda, almeno negli orari di affollamento, fino alle 22,30? Aspettiamo rapine a mano armata al buio? O scippi a persone anziane? O peggio? In ogni caso, occhi aperti, perché attualmente quei parcheggi sono molto pericolosi e mal frequentati», ha concluso il conduttore.

