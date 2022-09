Auto in fiamme ad Arzano, l’ombra della camorra dopo il pentimento dei Cristiano

Ad Arzano, verso le 4 della scorsa notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Luigi Calabresi per un incendio di un’auto le cui cause sono ancora in corso di accertamento. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco e le indagini dei Carabinieri sono in corso senza escludere alcuna pista.

Si tratterebbe, secondo quanto riporta Arzano News, di un incendio di natura dolosa, almeno secondo il racconto dei residenti, quello avvenuto questa notte all’esterno del “Parco San Michele” in via Pecchia, sulla strada che porta al vicino comune di Grumo Nevano, e che ha distrutto un’auto in sosta che risulterebbe di proprietà di una persona legata al gruppo Cristiano. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Dopo la maxi retata del 25 aprile è ritornato un clima di paura in città, con ”camorristi” liberi dal carcere, anche di primo piano, che spadroneggiano in sella a moto ed auto in città, quasi a voler marcare il territorio in un nuovo riassestamento del clan, che potrebbe anche celare possibili nuove alleanza con altre cosche criminali dell’area a nord di Napoli e a ridosso dell’area casertana. I cittadini chiedono una maggiore presenza e più controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine