Auto precipita nel burrone a Limatola, gli amici Mario e Paolo uniti dal tragico destino

Tragedia all’alba di ieri lungo la strada provinciale 213, nel territorio del comune di Limatola, in provincia di Benevento. Un’auto è precipitata in un dirupo profondo circa venti metri, causando la morte di due uomini.

Le vittime sono Paolo Iannucci, 37 anni, residente a Trentola Dugenta e originario di Caserta, e Mario Marotta, 38 anni, domiciliato a Caiazzo e nato a Maddaloni. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, 1° febbraio. I due viaggiavano su una Fiat Panda ed erano diretti verso Castel Morrone.

Per cause ancora in corso di accertamento, Iannucci, che era alla guida, ha perso il controllo del veicolo in un tratto di strada privo di adeguate barriere di protezione. L’auto è finita fuori carreggiata, precipitando nel dirupo. Nell’impatto Mario Marotta, che si trovava sul sedile del passeggero, è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri si sono calati nella scarpata per recuperare i corpi, rimasti incastrati tra le lamiere. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Marotta; la salma è stata trasferita all’obitorio di Benevento.

Il conducente, inizialmente soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, è deceduto alcune ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.