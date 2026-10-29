Auto rubate smontate e ricambi rivenduti online: sette indagati tra Giugliano e il litorale domizio

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Sette indagati e una richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dalla Procura. È il quadro delineato nel decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, che ha fissato gli interrogatori preventivi nell’ambito dell’inchiesta su un presunto sistema di riciclaggio di auto rubate o ottenute illecitamente.

Gli indagati sono Ilir Doku, alias “Elio”, 52 anni, residente a Napoli; Pasquale Topo, 43 anni, residente a Villaricca; Francesco Imbimbo, 23 anni, residente a Castel Volturno; Vincenzo Imbimbo, 23 anni, residente a Castel Volturno; Patrizio Imbimbo, 21 anni, residente a Villaricca; Vincenzo Savastano, 47 anni, residente a Napoli; e Salvatore Junior Arino, 33 anni, residente a Napoli.

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Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo avrebbe operato attraverso una struttura organizzata, utilizzando anche la società FIL.CAR srls, attiva nel commercio di autoricambi usati. I veicoli sarebbero stati reperiti, trasportati e smontati per recuperare componenti meccaniche e di carrozzeria, successivamente destinati alla rivendita, anche attraverso annunci online.

Per ostacolare l’identificazione delle vetture, secondo quanto contestato, sarebbero state rimosse le targhe e sarebbero state compiute operazioni sui numeri identificativi dei veicoli. Le carcasse e i pezzi non riutilizzabili sarebbero stati invece abbandonati o smaltiti illecitamente.

Tra le automobili citate negli atti figurano diversi modelli, tra cui Fiat Panda, Ford Kuga, Fiat Fiorino, Land Rover Discovery, Alfa Romeo Stelvio e Jeep Renegade. Nell’inchiesta emerge anche l’ipotesi di una discarica abusiva nella zona di Castel Volturno, in località La Piana, dove sarebbero stati depositati rifiuti derivanti dallo smontaggio dei mezzi. Le contestazioni comprendono, a vario titolo, l’associazione per delinquere, il riciclaggio e violazioni della normativa ambientale.

La Procura ha chiesto l’applicazione di misure cautelari nei confronti degli indagati. Il GIP, prima di decidere sulla richiesta, ha disposto la fissazione degli interrogatori preventivi, consentendo agli interessati di essere ascoltati sulle accuse contestate. La vicenda è nella fase procedimentale e le responsabilità dovranno essere accertate in sede giudiziaria. Per tutti gli indagati resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.