Spopola la ‘mozzapizza’, la pizza fatta solo di mozzarella ideata ad Aversa

Una pizza realizzata con sola mozzarella di bufala. Questa è l’idea di un ristorante che si trova al centro di Aversa, diventata ormai pietanza fissa nel menù e che prende il nome di ‘Mozzapizza‘. Sono diverse le varianti sul tema. La ‘pizza’ può essere condita con pistacchio e mozzarella, con pomodorini e prosciutto crudo, con crema di zucchine e ‘ciurilli’, quindi fiori di zucca ripieni di ricotta o con le polpette e il ragù alla napoletana.

La pizza solo mozzarella: il ‘segreto’

Come spiegato dai cuochi del ristorante normanno, la preparazione della ‘mozzapizza’ prevede in primis il reperimento di una specie di ‘sfoglia di mozzarella’. Vale a dire una mozzarella non tonda ma comunque sottile, che può essere usata come base per contenere gli altri ingredienti scelti dal cliente. Il latticino selezionato è quello “Mozzarella Aversana di Bufala Campana DOP”.

Con un cannellino a gas da cucina tipico di quelli usati per preparare la creme brulèe , inoltre, la mozzarella viene abbrustolita ai bordi per creare l’effetto cornicione. A scriverlo è Fanpage.