Una tragedia ha spezzato la vita di Simona Tortorelli, 27 anni, originaria di Aversa, morta nel pomeriggio di martedì 24 novembre a Parma dopo essere stata investita da un autobus. La giovane lavorava come ostetrica nel consultorio della Casa della salute «Parma centro» e aveva appena terminato il proprio turno quando si è verificato il drammatico incidente, a pochi passi dal luogo di lavoro.

L’investimento è avvenuto poco prima delle 14:30 in viale Mentana, nel centro della città emiliana. Secondo una prima ricostruzione, Simona sarebbe stata urtata da un autobus della linea urbana 21, appartenente alla società Tep, e trascinata per diversi metri. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la 27enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La conducente del mezzo pubblico, profondamente scossa per quanto successo, è stata accompagnata in ambulanza per ricevere assistenza.

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Simona era originaria di Aversa, nel Casertano, ma lavorava a Parma, dove si occupava dell’assistenza alle donne e alle famiglie all’interno del consultorio della Casa della salute «Parma centro». Aveva appena concluso la sua giornata lavorativa e stava tornando alla propria quotidianità quando è stata travolta dall’autobus.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha provocato profondo dolore tra i colleghi e nella comunità sanitaria parmense, oltre che nel territorio aversano, dove la giovane aveva le proprie origini. Una vita di appena 27 anni spezzata in pochi istanti, proprio a pochi metri dal posto in cui ogni giorno svolgeva il suo lavoro.