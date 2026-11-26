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Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio, volte anche al monitoraggio dei veicoli immatricolati all’estero, i Finanzieri del Gruppo di Salerno, unitamente agli Agenti del NOS del locale Corpo di Polizia Municipale, hanno proceduto al sequestro di un’autovettura Ferrari, modello “F8 Spider”, del valore stimato di circa 280.000 euro, immatricolata in Svizzera, accertando la violazione della normativa doganale vigente e l’indebita appropriazione della stessa.

In particolare, le Fiamme Gialle e gli Agenti della Polizia Locale hanno effettuato un accesso presso un’officina autorizzata di Salerno, dove l’autovettura di grossa cilindrata, con targa svizzera, era stata ricoverata per controlli di routine.

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È stato, quindi, accertato che la stessa circolava in Italia oltre il tempo massimo di 8 giorni di permanenza sul nostro territorio, termine previsto – per le autovetture immatricolate fuori dall’UE – dal regime doganale di “ammissione temporanea”.

Le imposte evase, in relazione al valore stimato del veicolo, sono state calcolate in circa 95.000 euro. Inoltre veniva appurato che sulla vettura risultava pendente una segnalazione delle autorità tedesche per appropriazione indebita a carico dell’attuale proprietario, cittadino italiano residente in Svizzera, il quale non aveva corrisposto i dovuti canoni di leasing.

Il proprietario della supercar veniva segnalato alla Procura della Repubblica di Salerno per appropriazione indebita, mentre il conducente, in forza di un contratto di noleggio con il suddetto proprietario, veniva denunciato per contrabbando avendo utilizzato l’autovettura sul territorio italiano per un periodo superiore a otto giorni senza pagare i diritti di confine.

I provvedimenti eseguiti non comportano, comunque, alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo le attività sottoposte al vaglio del Giudice competente nelle fasi ulteriori di merito del procedimento penale.