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È una vera e propria geografia del crimine minorile quella che emerge dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari depositato dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli (pm Claudia De Luca), a seguito dell’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile.

Un fenomeno ormai strutturato, fatto di vere e proprie paranze armate di giovanissimi che si muovono sul territorio con logiche paramilitari e camorristiche, coordinandosi attraverso chat operative per pianificare agguati, rapine e spedizioni punitive.

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Baby gang armate e messaggi di guerra tra Napoli e Casoria, 52 giovani indagati

Il procedimento riguarda complessivamente 52 indagati – perlopiù minorenni all’epoca dei fatti contestati tra il 2022 e il 2023, molti dei quali oggi divenuti maggiorenni – suddivisi tra quattro diverse fazioni attive tra il capoluogo partenopeo e Casoria: i gruppi “Rione Reggia” (19 indagati), “Rione Connolo” (5 indagati) e la coalizione formata da “18_Santafedeliam” e “Borgo S. Antonio Abate” (20 indagati), oltre ad altre otto posizioni non inquadrate direttamente nei tre nuclei principali.

Dalle carte dell’inchiesta emerge un quadro allarmante: dall’uso sistematico di armi da fuoco, fucili a pompa, pistole senza tappo rosso e manganelli telescopici portati perfino negli zaini a scuola, fino ad episodi di estrema ferocia come la rissa a colpi di coltello e catenaccio del gennaio 2023 e il tentato omicidio premeditato del novembre 2023 a piazza Carlo III, dove venne esploso un colpo di fucile calibro 12 in pieno giorno, in presenza di minori e di una bambina. Sullo sfondo, contesti familiari segnati dalla criminalità organizzata, con parentele legate ai clan e padri pluripregiudicati che arrivavano a suggerire ai figli come utilizzare le auto durante le rapine.

Il commento del deputato Borrelli

“Sono anni che denunciamo l’esistenza di queste paranze armate di giovanissimi – commenta il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – e per anni siamo stati attaccati dai perbenisti dei salotti buoni, dai radical chic che parlano di “diritti negati” standosene comodamente seduti in qualche palestra o nel chiuso delle loro stanze, senza mai aver messo piede in strada né aver affrontato la realtà dei quartieri difficili.

Chi vuole davvero il bene di questi ragazzi non li assolve a prescindere: denuncia, grida al pericolo e, quando serve, li affronta anche a muso duro. Perché questi giovanissimi non si salvano con le carezze o con le giustificazioni sociologiche di chi vive lontano dalla trincea quotidiana.

Da tempo portiamo alla luce le strategie criminali di queste baby gang: chat usate per organizzare spedizioni punitive, fucili a pompa, manganelli portati a scuola, agguati in pieno giorno davanti a dei bambini e padri pregiudicati che fanno da maestri del crimine ai propri figli. Oggi le carte della Procura su questi 52 indagati tra Napoli e Casoria confermano parola per parola quello che diciamo da anni, mentre altri preferivano voltarsi dall’altra parte. Servono tolleranza zero, pene certe – anche per chi nel frattempo è diventato maggiorenne – e un intervento radicale sulle famiglie che crescono questi ragazzi nel culto della camorra, arrivando alla revoca della patria potestà per chi li educa a delinquere.”