Domenica movimentata a Baia Domizia per quella che doveva essere una serata tranquilla, all’insegna della spensieratezza e della buona musica. Tutto è iniziato al termine del concerto di Max Pezzali tenutosi all’Arena dei Pini. Finita l’esibizione, come riporta macronews.it, una coppia ha iniziato ad inveire contro il comandante della polizia municipale. Dapprima il marito, che voleva a tutti i costi passare con la sua auto nell’area pedonale, poi la moglie, che faccia a faccia con il comandante urla: “Toccami a me, toccami a me”. Alla vista dell’indifferenza del comandante, la donna cade letteralmente ai suoi piedi, fingendo di svenire.

Truffa delle casa vacanza a Baia Domizia, proprietari spariscono con i soldi della caparra [ARTICOLO 31 LUGLIO 2021]

Non si fermano le truffe sulle case vacanze. L’ultimo caso riguarda una famiglia raggirata di 300 euro dopo aver provato a fittare un appartamento per trascorrere le ferie a Baia Domizia. I turisti – riporta Edizione Caserta – hanno contattato le persone che avrebbero dovuto provvedere alla locazione, raggiungendo l’accordo sulla cifra. Dopo aver versato 300 euro come caparra, però, il proprietario è sparito. I truffati presenteranno denuncia. I contatti sono avvenuti tutti tramite social.

Tragedia in mare a Baia Domizia, napoletano muore mentre sta nuotando [ARTICOLO 20 LUGLIO 2021]

Un terribile dramma quello avvenuto questa mattina, ore 11:30, a Baia Domizia. Un uomo, napoletano di 87 anni, è stato colto da malore mentre era in acqua. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto in pochi secondi. L’87enne stava nuotando, quando è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Avvistato in acqua dai bagnini del lido e da un bagnante si è attivata la macchina dei soccorsi purtroppo senza successo. L’anziano, riportato a riva, come riportato dal sito casertanews, era già privo di vita.