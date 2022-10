Bimbo di 13 anni ha un tumore, la madre su Fb: “Scrivetegli una lettera per distrarlo”

“Una lettera, un disegno, la foto di un animale, qualsiasi cosa pur di distrarlo un po’ e affinché possa aiutarlo”. A tanto è arrivato l’amore di una mamma, costretta ad assistere alla malattia del suo bambino, Lorenzo, senza poter fare nulla se non dargli tutto l’amore, le cure e il sostegno possibile.

L’APPELLO DELLA MADRE PER AIUTARE SUO FIGLIO

L’appello è arrivato nelle ultime ore su Facebook da parte della madre di Lorenzo, Francesca Ferri. Il bambino, 14 anni da compiere tra meno di un mese, è affetto dal Sarcoma di Ewing, un tumore dello scheletro di tipologia rara e per cui, all’inizio, gli era stato dato soltanto il 30% di possibilità di sopravvivenza. Non si chiedono somme in denaro, ma qualcosa di molto più prezioso per la fantasia di un giovane ragazzo: lettere, disegni, fotografie di animali. “Lui ama ricevere delle lettere, le tiene tutte da parte e se le rilegge spesso”, spiega la madre nel lungo post su Facebook.

IL BAMBINO COSTRETTO A CASA A CAUSA DELLA MALATTIA

Il bambino, residente a Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna, da tempo è costretto a restare a casa per poter affrontare la malattia. Così come da tempo è costretto a seguire da casa le lezioni scolastiche. E la cosa ne sta penalizzando fortemente la vita sociale: “È un momento di passaggio per lui – ha spiegato la madre –, i vecchi compagni di classe stanno percorrendo strade diverse e i nuovi li conosce poco, nonostante adori studiare al liceo scientifico e sia bravissimo in matematica, questo è un momento un po’ faticoso”. Da qui la richiesta rivolta a chiunque ne abbia voglia “di scrivere una lettera come si usava ai vecchi tempi”, affinché all’adolescente venga data la possibilità di interagire con più persone possibili.

LA RICHIESTA E’ SUBITO DIVENTATA VIRALE

Tra condivisioni, like e commenti, la richiesta di mamma Francesca è subito diventata virale. Tante le persone colpite da quanto poco basti per poter alleviare le sofferenze di Lorenzo. E a tal proposito, l’indirizzo a cui fare riferimento è: Bastelli Lorenzo – Via Berlinguer 71/B – 40024 Castel San Pietro Terme (BO). Un invito diretto a chiunque “possa raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori. Perciò – si legge ancora nel post della madre, rilanciato anche dall’Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei (Agito) – una lettera per lui, un disegno, una foto di un animale (lui ama tantissimo gli animali), fotografie, lo porterebbero ad alleggerire i suoi pensieri”.