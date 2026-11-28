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Ormai è San Pietro a Patierno il nuovo ‘terreno di caccia’ degli uomini della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal commissario capo Alessandro Petrazzuolo e coordinati dall’ispettore Luca Boccia). Il nuovo arresto riguarda il 22enne Ferdinando De Biase per spaccio e detenzione di hashish e marijuana nella piazza di spaccio di San Pietro a Paterno, collocata nel parchetto comunale “IV Aprile”.

Beccato con la droga nel parchetto, blitz con arresto a San Pietro a Patierno

I ‘fantasmi’, profondi conoscitori del territorio, hanno notato il giovane che, in cambio di banconote, consegnava a diverse persone la droga e nascondeva sotto un finto pneumatico ed in parte anche tra i rami di un albero la ‘roba’. Immediatamente bloccato, è stato trovato in possesso di soldi in contanti, per un ammontare di 240 euro.

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Gli agenti poi, proceduto alla perlustrazione dei nascondigli, rinvenendo ben 48 stecche di hashish del peso di 99 grammi, 11 pezzi di hashish del peso di 114 grammi e 2 boccettine di vetro contenenti 4 grammi di hashish; mentre, nascoste tra i rami, vi erano 227 bustine di marijuana del peso complessivo di 35 grammi.

Stamattina si è tenuto il giudizio per direttissima all’ esito della quale il giovane è stato condannato alla pena di 18 mesi da scontare in regime di detenzione domiciliare. L’ennesimo intervento che dimostra la presenza capillare degli uomini del commissariato di Secondigliano nelle zone ‘più difficili’ dell’area di loro competenza.