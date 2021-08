Incidente mortale sulla Statale Casertana, bimbo di 3 anni morto dopo lo scontro frontale

Tragico incidente quello che è avvenuto questa notte sulla Strada Statale 7bis, tra Succivo e Casal di Principe. Purtroppo, la vittima, è un bimbo di 3 anni che si trovava a bordo di una delle 2 auto coinvolte nel drammatico scontro frontale. La famiglia del piccolo è di Casal di Principe, con la comunità a lutto dopo l’apprensione della straziante notizia.

In totale, invece, i feriti sono quattro: per loro sono scattate le cure in ospedale. Sul sinistro costato la vita al piccolo di 3 anni indagano i carabinieri della Compagnia di Marcianise. Il tragico impatto – riporta Edizione Caserta – è avvenuto nel territorio di Succivo intorno all’una di notte, poco prima dell’uscita della Nola – Villa Literno, in direzione Casal di Principe. Inutili, purtroppo, i soccorsi per il bimbo di 3 anni.