Ieri sera, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne per detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento.
I poliziotti del Commissariato Secondigliano, da un controllo presso l’abitazione del giovane in zona Secondigliano, hanno rinvenuto, nel soggiorno di casa, e precisamente in un’intercapedine ricavata nel sottoscala, una pistola Smith & Wesson 38 Special con matricola abrasa, munita di caricatore con all’interno 6 proiettili, nonché altre 2 cartucce dello stesso calibro.
Nel corso della perquisizione sono stati recuperati e sottoposti a sequestro oltre 16.000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, anche questi occultati nel citato nascondiglio.
Per tali motivi, il 34enne è stato tratto in arresto dal personale operante.